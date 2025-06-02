24 мая 2025 года на побережье Капчагая, вблизи туристической базы "Форт Фэмили", произошла трагедия — от удара электрическим током погиб 11-летний ребёнок, передает BAQ.KZ.

Как рассказала тётя погибшего в видеообращении, размещённом в социальных сетях, мальчик зашёл на бархан и, вероятно, не заметив провисший провод линии электропередач, получил смертельный удар током.

По её словам, провода ЛЭП проходили слишком близко к месту отдыха — на расстоянии менее 8 метров. При этом территория не была ограждена, предупреждающие знаки отсутствовали. Также утверждается, что руководство базы знало о проблеме: в прошлом году на этом же участке погиб крупный рогатый скот от удара током.

"Это место не было безопасным. Люди, бежавшие на помощь, тоже пострадали. У одной девушки — ожоги второй степени. Чудом не произошло массовой трагедии", — сообщила родственница мальчика.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, ещё один человек получил лёгкие травмы.

Акимат Алматинской области подтвердил, что после трагического случая опоры линии электропередач были перенесены подальше от пляжа. Электросети на данном участке находятся в частной собственности.

Управлением полиции города Конаев возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека). Ведётся досудебное расследование.

Родственники погибшего ребёнка просят огласки и поддержки:

"Прошу не допустить празднования на этом месте. 1 июня — девятый день с момента трагедии, а на турбазе планируют устроить вечеринку. Это был единственный сын моего брата. Пусть его смерть не будет напрасной".

Ранее в ЗКО ребёнок погиб после попытки достать мяч с крыши подстанции.