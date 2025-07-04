В Казахстане всерьёз взялись за реализацию масштабных проектов в энергетике и цифровой сфере. Повод - дефицит электроэнергии и слабая доступность интернета в регионах. Премьер-министр Олжас Бектенов провёл совещание, на котором рассмотрели ход исполнения поручений Президента, в том числе озвученных на расширенном заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

Энергетика: спрос растет - мощностей не хватает

По данным Минэнерго, по итогам 2024 года производство электроэнергии в стране составило 117,9 млрд кВтч при потреблении 119,9 млрд — дефицит почти 2 млрд кВтч. Сегодня в Казахстане работают 230 электростанций, из них 156 - это объекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с общей мощностью более 3 ГВт.

Для покрытия дефицита и модернизации старых мощностей разработана программа генерации до 2035 года. План - ввести более 26 ГВт новых мощностей. Из них проекты на 10 ГВт уже находятся на стадии проработки, ещё 5 ГВт планируют получить за счёт модернизации действующих объектов.

В 2025 году в строй должны ввести 621,5 МВт: из них 455,5 МВт - ВИЭ. Кроме того, готовятся к строительству крупные станции: ГРЭС-3 в Экибастузе на 2,6 ГВт, ТЭЦ в Курчатове на 600–700 МВт, парогазовая установка в Туркестанской области на 1 ГВт.

Для повышения надёжности энергосистемы АО KEGOC реализует проекты по строительству линий электропередачи и модернизации подстанций. В числе приоритетов:

ЛЭП 500 кВ "Қарабатан – Өлке" (600 км) - для обеспечения стабильного электроснабжения в Атырауской и Актюбинской областях.

ЛЭП "Шу – Жамбыл – Шымкент" (475 км) - для усиления южной зоны.

Стоимость только этих двух проектов превышает 356 млрд тенге. Всего KEGOC запланировало 8 крупных инвестпроектов на сумму 2,3 трлн тенге.

Села без сигнала: цифровое неравенство сохраняется

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 6179 сёл, из которых только 42% подключены к высокоскоростному интернету. По данным Минцифры, к 2027 году в рамках проекта ВОЛС к сети должны быть подключены 3781 село, протяжённость оптоволоконных линий вырастет на 160 тысяч км, а уровень охвата достигнет 90%.

До 2027 года также планируется довести покрытие мобильной связью до 99% территории, включая 40 тыс. км автодорог. Отдельное внимание уделяется спутниковому интернету: до конца 2025 года подключат дополнительно 328 отдалённых сёл. Казахстан уже сотрудничает с OneWeb, Starlink, Amazon Kuiper и другими международными компаниями.

Кроме того, до 2030 года в стране появится 10 новых дата-центров уровня Tier III на 20 тысяч IT-стоек, а общий объем инвестиций в ИКТ-сектор составит 1,3 трлн тенге.

Премьер-министр требует сроков и результатов

Олжас Бектенов подчеркнул, что достижение энергетической независимости и цифровой трансформации страны - неотъемлемое условие устойчивого экономического роста. Он поручил обеспечить своевременное выполнение проектов и усилить контроль за каждым этапом реализации.