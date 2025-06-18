Аким Астаны Женис Касымбек в своем Instagram рассказал о масштабных работах по благоустройству и озеленению, которые будут реализованы в столице в этом году. В рамках концепции "Город для людей" планируется привести в порядок 170 дворовых и общественных пространств — парки, скверы, бульвары. Часть из них уже открыта, передает BAQ.KZ.

Главные акценты — озеленение и удобство для горожан. Планируется высадить еще миллион деревьев и кустарников. Работы уже идут по улицам и проспектам: Момышулы, Жумабаева, Айнаколь, Ташенова, Тлендиева, Бейбарыс Сұлтан, Улы Дала, Нурмагамбетова и другим.

Одним из ярких проектов станет новый сквер на улице Жубанова (между Тархан и Пушкина). Там появятся деревья, кустарники, скамейки, урны и парковка.

Также будет обновлен участок проспекта Абая от проспекта Республики до улицы Валиханова — с двух сторон, на площади 1,1 гектара.

Продолжаются работы на ключевых участках вдоль маршрута ЛРТ — улицы Сыганак и Кабанбай батыр. Там высадят 7 500 деревьев, а под эстакадой создадут зоны отдыха для пешеходов.

Особое внимание уделено проекту бульвара Greenline — он будет продлён за ТРЦ "Хан Шатыр" до улицы Анет баба, а также дополнительно озеленят ботанический сад, бульвар Нуржол, парк Коктал, аллею в центральном парке.

Будут продолжены и работы на улице Жургенова, где в прошлом году уже высадили тысячи деревьев и кустов.

Кроме того, в планах — развитие паркового кластера вдоль Есиля: триатлон-парк, набережная, парк Мира и Согласия.