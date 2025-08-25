На ремонт коммунальных сетей Казахстан потратит 144,5 млрд тенге
В текущем году в приоритетном порядке будет отремонтировано 1 347 км коммунальных сетей и заменено 3 047 единиц оборудования, сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Қосымбаев на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.
По его словам, для снижения износа коммунальных сетей (тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) ниже 50% необходимо привлечение инвестиций в размере 6,8 трлн тенге для ремонта всех 86 тысяч км сетей.
В рамках совместной проработки в этом году 48 субъектов естественных монополий получили подтверждённые документы и готовность к финансированию на сумму 144,5 млрд тенге, что позволит провести ремонтные работы на заявленных объёмах.
В следующем году, в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", планируется отремонтировать 9 723 км сетей и заменить свыше 46 тысяч единиц оборудования при объёме инвестиций около 1 трлн тенге.
