В Костанайской области стартовала реализация крупного инвестиционного проекта в сфере глубокой переработки сельхозпродукции. Объем вложений со стороны сингапурской компании Xiyu Agricultural Pte. Ltd. составит около 250 миллионов долларов США, передаёт BAQ.KZ.

Согласно плану, новый агропромышленный комплекс будет перерабатывать до 300 тысяч тонн пшеницы, 220 тысяч тонн кормового зерна и ячменя, а также 200 тысяч тонн подсолнечника в год.

Предприятие займется производством лимонной кислоты, глютена, нераафинированного подсолнечного масла, кормовой муки и серной кислоты.

В рамках подготовки к запуску проекта компания уже приобрела Тобольский элеватор мощностью 90 тысяч тонн и земельный участок площадью 20 гектаров. На площадке проведена газификация, ремонт железнодорожных путей, модернизация оборудования и электроснабжения, установлена новая сушилка производительностью до 55 тонн в час и создана контейнерная площадка для экспорта продукции.

По информации Минсельхоза, годовая мощность комплекса составит:

лимонная кислота — до 125 тысяч тонн,

подсолнечное масло — до 200 тысяч тонн сырья,

кормовая мука — 360 тысяч тонн,

серная кислота — 100 тысяч тонн.

Производимая продукция будет поставляться на экспорт в страны Ближнего Востока, Европы, Турцию и Китай. Проект направлен на развитие перерабатывающего сектора, создание новых рабочих мест и привлечение дополнительных иностранных инвестиций в аграрную отрасль Казахстана.