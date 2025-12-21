У побережья северо-восточной японской префектуры Аомори зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 115 километрах к востоку от города Аомори с населением около 298 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 55 километров.

По предварительной информации, данных о пострадавших и разрушениях не поступало.