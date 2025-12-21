  • 21 Декабря, 10:33

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Угроза цунами объявлена не была.

Сегодня, 10:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
53
Фото: Pixabay.com

У побережья северо-восточной японской префектуры Аомори зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 115 километрах к востоку от города Аомори с населением около 298 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 55 километров.

По предварительной информации, данных о пострадавших и разрушениях не поступало. 

Самое читаемое

Наверх