На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Угроза цунами объявлена не была.
Сегодня, 10:14
Фото: Pixabay.com
У побережья северо-восточной японской префектуры Аомори зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 115 километрах к востоку от города Аомори с населением около 298 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 55 километров.
По предварительной информации, данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
