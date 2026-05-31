На шахте KAZ Minerals вновь произошла трагедия: погиб горняк на Артемьевском руднике

На предприятии ТОО «Востокцветмет», входящем в структуру KAZ Minerals, произошёл смертельный инцидент. 30 мая 2026 года около 20:30 на Артемьевской шахте в результате вывала горной массы погиб работник.

В компании подтвердили факт происшествия и выразили соболезнования семье погибшего.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 мая 2026 года около 20:30 часов на Артемьевской шахте ТОО «Востокцветмет» в результате вывала горной массы погиб работник предприятия. Это тяжелая утрата для всего коллектива. Мы скорбим вместе с семьей, родными, близкими нашего коллеги. Компания окажет семье всю необходимую помощь и поддержку», — говорится в официальном заявлении.

«Все работы на участке, где произошел несчастный случай, незамедлительно остановлены. Проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего с участием компетентных специалистов и представителей уполномоченных органов», — отметили в компании.

«Для компании крайне важно установить полную картину произошедшего и понять, какие дополнительные меры необходимы для предотвращения подобных трагедий в будущем», - заявили в пресс-службе.

Председатель правления Группы KAZ Minerals Андрей Третьяков находится на постоянной связи с членами специально созданной комиссии и направляется на место происшествия.