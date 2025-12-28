На острове Сицилия возобновилось извержение вулкана Этна, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Как сообщили в Итальянском национальныом институте геофизики и вулканологии (INGV), вулкан выбрасывает пепел и фонтаны лавы на десятки метров.

Пеплопад зафиксирован в прибрежном городе Таормина, а также на горнолыжном курорте Пьяно-Провенцано. По данным специалистов, поток лавы длиной почти два километра стекает по восточному склону вулкана. Несмотря на активность Этны, туристы и лыжники продолжали наблюдать извержение с безопасного расстояния в сопровождении гидов.

Однако уровень опасности повышен с зелёного до жёлтого, и власти призвали соблюдать осторожность при нахождении в горных районах. Этна высотой около 3350 метров является крупнейшим действующим вулканом Европы. Он извергается несколько раз в год и остаётся одной из главных туристических достопримечательностей Италии.