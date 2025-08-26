На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Власти усилили меры безопасности на острове.
На итальянском острове Сицилия вновь активизировался вулкан Этна, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. По данным Института геофизики и вулканологии Италии, из кратеров на вершине наблюдаются мощные выбросы пепла.
Для авиации введён наивысший уровень опасности: облака вулканического пепла могут повлиять на воздушное сообщение в регионе. Несмотря на это, аэропорт Катании продолжает работу, однако пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание и учитывать риск задержек или отмен рейсов.
Этна, возвышающаяся более чем на 3400 метров, считается одним из самых активных вулканов планеты. Его регулярные извержения сопровождаются выбросами лавы и пепла и традиционно привлекают туристов, желающих увидеть стихию вблизи. Власти Сицилии усилили меры безопасности. Запрещено приближаться к потокам лавы ближе чем на 50 метров, экскурсии разрешены только в сопровождении специалистов.
