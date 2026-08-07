На складе Wildberries в Екатеринбурге вспыхнул пожар, эвакуировали 800 человек

Возгорание на логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге произошло 7 августа из-за атаки, на месте работают пожарные расчёты, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Эвакуацию провели заблаговременно. Приём текущих поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты.

Со склада вывели 800 человек, никто не пострадал, заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

UPD - Большинство товаров на логистическом объекте в Свердловской области не пострадало.

Пока на складе работают пожарные, компания разбирается с последствиями предыдущих происшествий. Продавцам начали выдавать официальные справки о повреждении товаров.

Продавцам выдают справки

Они подтверждают, что товар пострадал в результате «обстоятельств непреодолимой силы» на логистических объектах компании в период с 18 июля по 3 августа.

Документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и могут использоваться продавцами для подтверждения факта повреждения.

Что ещё меняется для продавцов

Комиссия за максимально оперативную отгрузку по модели FBS, когда продажа идёт со склада продавца, снижается на 5 процентных пунктов. Окно для поставок увеличили на несколько часов.

С 7 августа льготная стоимость передачи товаров через пункты выдачи в 10 рублей будет действовать для первых 500 товаров в день. Это в пять раз больше прежнего лимита. За каждую следующую единицу останется прежняя цена в 50 рублей.

Услуга «Выходные дни для склада продавца» становится бесплатной для всех. Она позволяет заранее указать нерабочие дни, чтобы система учитывала график при расчёте сроков отгрузки.

В компании сообщили, что прорабатывают и другие меры поддержки партнёров.