Законом о республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено повышение с 1 января 2026 года всех видов государственных пособий, а также базовой и солидарной пенсий на 10 процентов в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальный банк Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Кроме того, по поручению Главы государства с 2023 года реализуется поэтапное ежегодное повышение размеров базовой пенсии. В течение пяти лет минимальный размер базовой пенсии будет доведен до 70 процентов от величины прожиточного минимума, а максимальный — до 120 процентов. С 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составит 35 596 тенге, что соответствует 70 процентам прожиточного минимума, а максимальный увеличится с 110 до 118 процентов и достигнет 60 005 тенге.

В качестве примера в министерстве привели расчет пенсии для 70-летнего пенсионера, вышедшего на пенсию в 2019 году. В 2025 году размер его пенсионных выплат из бюджета составлял 171 588 тенге, включая базовую пенсию в размере 50 851 тенге и солидарную пенсию — 120 737 тенге. С учетом повышения с 1 января 2026 года общая сумма пенсии увеличится до 192 816 тенге, из которых базовая пенсия составит 60 005 тенге, а солидарная — 132 811 тенге. Уточняется, что указанные суммы не включают выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда.

С нового года также вырастут размеры государственных пособий. Пособие на рождение первого, второго и третьего ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, а на рождение четвертого и последующих детей — с 247 716 до 272 475 тенге. Пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, для семей с четырьмя детьми вырастет с 63 030 до 69 330 тенге, а для семей с десятью детьми — со 157 280 до 173 000 тенге.

Повышение затронет и пособия для лиц с инвалидностью. Для граждан с инвалидностью первой группы размер выплат увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, второй группы — с 81 362 до 89 498 тенге, третьей группы — с 55 474 до 61 021 тенге.

Также на 10 процентов будут увеличены выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца из Государственного фонда социального страхования. Эти выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям и зависят от среднемесячного дохода, с которого уплачивались социальные отчисления за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев и стажа участия в системе.