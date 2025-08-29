28 августа на Солнце произошла вспышка предпоследнего по мощности класса. Как сообщили в Институте прикладной геофизики, событие продлилось 11 минут и было зарегистрировано в рентгеновском диапазоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в ближайшее время ожидается рост активности на Солнце, возможны отрывы крупных протуберанцев и формирование вспышек более высоких классов с потенциальным воздействием на Землю.

Солнечные вспышки классифицируются по уровню рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Каждая следующая ступень означает десятикратное увеличение мощности. Вспышки нередко сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.