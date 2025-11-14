На станции Тараз мужчина едва не попал под поезд на скутере
12 ноября на станции Тараз произошёл инцидент с участием мужчины на скутере. Нарушитель, передвигаясь в шлеме, попытался пересечь железнодорожные пути перед движущимся составом, передаёт BAQ.KZ.
По информации КТЖ, составитель поездов подал предупреждающий сигнал и остановил вагоны. Мужчина, заметив приближающийся поезд, бросил скутер и скрылся с места происшествия. В результате произошёл наезд на скутер. Пострадавших нет, повреждений вагонов и путевой инфраструктуры зафиксировано не было.
Информация о происшествии передана в линейный отдел полиции станции Тараз.
КТЖ обращается ко всем владельцам скутеров и других транспортных средств с призывом строго соблюдать правила безопасности в зоне железнодорожной инфраструктуры. Попытки пересечения путей перед движущимся поездом создают угрозу жизни и здоровью.
