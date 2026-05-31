На страже порядка: в Актау начали патрулировать роботизированные собаки

В Актау для обеспечения общественной безопасности начали использовать роботизированные платформы в виде роботов-собак.

Новые технологии помогут правоохранительным органам контролировать ситуацию в общественных местах и оперативно реагировать на возможные угрозы.

Современные комплексы оснащены системами видеонаблюдения и способны в режиме реального времени передавать информацию в Центр оперативного управления. Роботы будут задействованы в патрулировании улиц, мониторинге обстановки и профилактике правонарушений.

Кроме того, роботизированные платформы могут обнаруживать подозрительные предметы, фиксировать признаки задымления и возгорания, а также автоматически направлять сигналы экстренным службам.

В дальнейшем рассматривается расширение возможностей техники. После модернизации роботы смогут использоваться для дистанционного обследования потенциально опасных объектов и перемещения подозрительных предметов без риска для сотрудников правоохранительных органов.

В МВД отмечают, что внедрение цифровых технологий позволит повысить эффективность системы общественной безопасности и улучшить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации. Ранее подобные роботизированные платформы уже начали применять в Астане и Алматы, а теперь они заступили на службу и в Актау.