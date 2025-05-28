В Талдыкоргане на судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Полата была продемонстрирована видеозапись с регистратора автомобиля Land Cruiser Prado, принадлежащего одному из подсудимых. Просмотр состоялся по ходатайству адвоката Мейрмана Шекеева, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

На кадрах, снятых после трагедии, зафиксированы переговоры между подсудимыми. Речь на видео не всегда разборчива и содержит большое количество ненормативной лексики, можно различить, что фигуранты активно обсуждают произошедшее и даже смеются.

Затем они спорят и ругаются между собой, пересаживаются из машины в машину.

В конце записи девушка, предположительно Эльмира Нурбекова, рассказывает, как все было.

"Короче, он целился на нас. Вначале они стояли толпой. Мы подъехали к магазину. Две машины, мы на кабане. Мы с подругой зашли в магазин. Нам сказали, выходите. Мы вышли. Стояли. Смотрим, дядька говорит, всех расстреляю. Наши говорят: стреляй. Толпа разбежалась, прикинь. Два раза в небо стреляет…", - рассказывает Нурбекова.

В это время автомобиль останавливают полицейские.