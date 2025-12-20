На Тайване произошло нападение на пассажиров метро: есть погибшие
Нападавший после атаки покончил с собой.
Сегодня, 16:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
89Фото: Focus Taiwan
В столице Тайваня Тайбэе неизвестный совершил нападение на пассажиров на двух станциях метро, используя нож и дымовые шашки. По последним данным, число погибших возросло до трёх человек, ещё шестеро находятся в больницах с травмами различной степени тяжести, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Focus Taiwan.
Ранее сообщалось о двух жертвах и девяти пострадавших. Премьер-министр Тайваня Чо Юнг-тай подтвердил, что четверо из пострадавших получили серьёзные ранения.
По предварительной информации, нападавший после атаки покончил с собой, спрыгнув с ближайшего здания. Его тело было доставлено в больницу. Расследование происшествия продолжается.
Самое читаемое
- Двое жителей Астаны в один день совершили суицид
- В Казахстане упростили поступление в докторантуру по ряду специальностей
- Фермеры со всего ЕС вышли на протест в Брюсселе из-за сделки с Меркосур
- В Астане дрон полиции зафиксировал слив бетонных отходов
- Замедление экономики России: какие риски это создаёт для Казахстана