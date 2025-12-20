В столице Тайваня Тайбэе неизвестный совершил нападение на пассажиров на двух станциях метро, используя нож и дымовые шашки. По последним данным, число погибших возросло до трёх человек, ещё шестеро находятся в больницах с травмами различной степени тяжести, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Focus Taiwan.

Ранее сообщалось о двух жертвах и девяти пострадавших. Премьер-министр Тайваня Чо Юнг-тай подтвердил, что четверо из пострадавших получили серьёзные ранения.

По предварительной информации, нападавший после атаки покончил с собой, спрыгнув с ближайшего здания. Его тело было доставлено в больницу. Расследование происшествия продолжается.