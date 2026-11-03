На ТЭЦ-1 Астаны завершили капитальный ремонт двух котлоагрегатов
3 Ноября 2026, 16:03
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3 Ноября 2026, 16:033 Ноября 2026, 16:03
149Фото: Минэнерго РК
В Казахстане продолжается плановая ремонтная кампания на электрических станциях. Работы ведутся в соответствии с графиком, утверждённым Системным оператором.
На ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия» завершён капитальный ремонт двух котлоагрегатов.
Ход ремонтной кампании, техническое состояние энергетического оборудования и прохождение отопительного сезона находятся на постоянном контроле территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по городу Астане.
Особое внимание уделяется надёжной работе энергетических объектов и обеспечению бесперебойного энергоснабжения потребителей.
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