На ТЭЦ-1 Астаны завершили капитальный ремонт двух котлоагрегатов

В Казахстане продолжается плановая ремонтная кампания на электрических станциях. Работы ведутся в соответствии с графиком, утверждённым Системным оператором.

На ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия» завершён капитальный ремонт двух котлоагрегатов.

Ход ремонтной кампании, техническое состояние энергетического оборудования и прохождение отопительного сезона находятся на постоянном контроле территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по городу Астане.

Особое внимание уделяется надёжной работе энергетических объектов и обеспечению бесперебойного энергоснабжения потребителей.