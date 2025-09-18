Вчера на одном из ключевых участков республиканской автодороги Астана – Темиртау, вблизи села Ошаганды, появилась настоящая технологическая новинка — в тестовом режиме заработала уникальная система активного лазерного оповещения, передает BAQ.KZ.

Эта инновация призвана сделать ночные поездки безопаснее: лазерные линии проецируются прямо в поле зрения водителя, мгновенно привлекая внимание к возможным опасностям на дороге. Благодаря этому водители могут быстрее реагировать на изменения дорожной обстановки, что существенно снижает риск аварий, особенно связанных с усталостью и ограниченной видимостью.

Разработчики уверяют, что реакция на лазерные сигналы происходит в несколько раз быстрее, чем на обычные дорожные знаки. Опыт других стран показывает — на участках с такой системой количество ДТП падает почти вдвое.

Для Казахстана это первый опыт внедрения подобной технологии, и, судя по реакциям, она уже привлекла внимание не только специалистов, но и обычных автомобилистов.