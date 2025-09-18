На казахстанской трассе появилось лазерное оповещение водителей
Лазеры на дороге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера на одном из ключевых участков республиканской автодороги Астана – Темиртау, вблизи села Ошаганды, появилась настоящая технологическая новинка — в тестовом режиме заработала уникальная система активного лазерного оповещения, передает BAQ.KZ.
Эта инновация призвана сделать ночные поездки безопаснее: лазерные линии проецируются прямо в поле зрения водителя, мгновенно привлекая внимание к возможным опасностям на дороге. Благодаря этому водители могут быстрее реагировать на изменения дорожной обстановки, что существенно снижает риск аварий, особенно связанных с усталостью и ограниченной видимостью.
Разработчики уверяют, что реакция на лазерные сигналы происходит в несколько раз быстрее, чем на обычные дорожные знаки. Опыт других стран показывает — на участках с такой системой количество ДТП падает почти вдвое.
Для Казахстана это первый опыт внедрения подобной технологии, и, судя по реакциям, она уже привлекла внимание не только специалистов, но и обычных автомобилистов.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов