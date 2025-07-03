На трассе "Караганда – Балхаш" появились туалеты с душем
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На участке реконструкции автодороги республиканского значения "Караганда – Балхаш" начали работу современные санитарно-гигиенические узлы, передает BAQ.KZ.
Первый из четырёх запланированных объектов уже введён в эксплуатацию и доступен для водителей и пассажиров.
Комплекс представляет собой здание площадью 172 квадратных метра. Внутри оборудованы: теплые туалеты для мужчин и женщин, душевые кабины, специальные помещения для маломобильных граждан, комната матери и ребёнка, а также небольшое торговое помещение.
До конца августа 2025 года планируется открыть ещё три аналогичных санитарных узла вдоль трассы. Сейчас на этих точках ведутся работы по подключению воды, электричества, установке септиков и другим инженерным системам.
Власти отмечают, что появление таких объектов повысит уровень комфорта и безопасности для всех, кто пользуется автодорогой, особенно в условиях жаркого климата и протяжённого пути без населённых пунктов.
"Мы приносим извинения за временные неудобства и предлагаем ознакомиться со схемой расположения санитарных зон", — сообщили в "КазАвтоЖоле".
Санитарные комплексы на ключевых трассах — часть программы инфраструктурной модернизации дорожной сети Казахстана.
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