На участке реконструкции автодороги республиканского значения "Караганда – Балхаш" начали работу современные санитарно-гигиенические узлы, передает BAQ.KZ.

Первый из четырёх запланированных объектов уже введён в эксплуатацию и доступен для водителей и пассажиров.

Комплекс представляет собой здание площадью 172 квадратных метра. Внутри оборудованы: теплые туалеты для мужчин и женщин, душевые кабины, специальные помещения для маломобильных граждан, комната матери и ребёнка, а также небольшое торговое помещение.

До конца августа 2025 года планируется открыть ещё три аналогичных санитарных узла вдоль трассы. Сейчас на этих точках ведутся работы по подключению воды, электричества, установке септиков и другим инженерным системам.

Власти отмечают, что появление таких объектов повысит уровень комфорта и безопасности для всех, кто пользуется автодорогой, особенно в условиях жаркого климата и протяжённого пути без населённых пунктов.

"Мы приносим извинения за временные неудобства и предлагаем ознакомиться со схемой расположения санитарных зон", — сообщили в "КазАвтоЖоле".

Санитарные комплексы на ключевых трассах — часть программы инфраструктурной модернизации дорожной сети Казахстана.