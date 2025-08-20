На трассе Кызылорда - Павлодар 7 человек пострадали в ДТП
В числе пострадавших оказались трое детей.
Сегодня, 07:44
На автодороге Кызылорда - Павлодар произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes и грузовой машины, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
На место происшествия оперативно выехала бригада трассово-медико-спасательного пункта МЧС Павлодарской области.
По пути спасатели заметили ещё одну аварию: легковой автомобиль врезался в отбойник. Водителю и пассажиру специалисты оказали доврачебную помощь на месте.
"В результате основного происшествия пострадали 7 человек, включая троих детей. Медики Центра медицины катастроф МЧС РК оперативно оказали помощь 5 пострадавшим, среди них двое детей. Граждане от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.
