На автодороге Кызылорда - Павлодар произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes и грузовой машины, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

На место происшествия оперативно выехала бригада трассово-медико-спасательного пункта МЧС Павлодарской области.

По пути спасатели заметили ещё одну аварию: легковой автомобиль врезался в отбойник. Водителю и пассажиру специалисты оказали доврачебную помощь на месте.