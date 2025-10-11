11 октября на автодороге Щарбакты – Павлодар произошло ДТП: водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась на левый бок, передает BAQ.KZ.

В результате происшествия никто не пострадал. По факту проводится проверка.

По данным полиции, на дорогах региона наблюдается ухудшение погодных условий — осадки в виде мокрого снега и образование гололедицы. В ближайшее время возможны ограничения и закрытие движения на ряде трасс области.

Стражи порядка призывают водителей следить за сводками погоды и сообщениями о перекрытии дорог, воздерживаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.