На трассе Щарбакты – Павлодар грузовик съехал в кювет из-за гололёда
В результате происшествия никто не пострадал.
Сегодня, 22:15
128Фото: ДП Павлодара
11 октября на автодороге Щарбакты – Павлодар произошло ДТП: водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась на левый бок, передает BAQ.KZ.
В результате происшествия никто не пострадал. По факту проводится проверка.
По данным полиции, на дорогах региона наблюдается ухудшение погодных условий — осадки в виде мокрого снега и образование гололедицы. В ближайшее время возможны ограничения и закрытие движения на ряде трасс области.
Стражи порядка призывают водителей следить за сводками погоды и сообщениями о перекрытии дорог, воздерживаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
