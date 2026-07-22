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  • На трассе в Жамбылской области сломался автобус с 37 юными футболистами

На трассе в Жамбылской области сломался автобус с 37 юными футболистами

22 Июля 2026, 06:38
АВТОР
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Polisia.kz 22 Июля 2026, 06:38
22 Июля 2026, 06:38
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Фото: Polisia.kz

В Жамбылской области полицейские помогли пассажирам автобуса, который сломался на трассе Западная Европа — Западный Китай. В салоне находились 42 гражданина Узбекистана, в том числе 37 детей. Инцидент произошел на 568-м километре автодороги недалеко от села Нурлыкент Жуалынского района.

Юные футболисты возвращались домой после международного турнира, проходившего в Кыргызстане, когда автобус вышел из строя. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили детей и пятерых сопровождающих в Дом культуры села Нурлыкент. Там для них организовали горячее питание, питьевую воду и отдых до прибытия резервного автобуса.

После замены транспорта юные спортсмены продолжили путь домой. По данным полиции, никто из детей не пострадал.

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