На трассе в Жамбылской области сломался автобус с 37 юными футболистами
22 Июля 2026, 06:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
22 Июля 2026, 06:3822 Июля 2026, 06:38
46Фото: Polisia.kz
В Жамбылской области полицейские помогли пассажирам автобуса, который сломался на трассе Западная Европа — Западный Китай. В салоне находились 42 гражданина Узбекистана, в том числе 37 детей. Инцидент произошел на 568-м километре автодороги недалеко от села Нурлыкент Жуалынского района.
Юные футболисты возвращались домой после международного турнира, проходившего в Кыргызстане, когда автобус вышел из строя. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили детей и пятерых сопровождающих в Дом культуры села Нурлыкент. Там для них организовали горячее питание, питьевую воду и отдых до прибытия резервного автобуса.
После замены транспорта юные спортсмены продолжили путь домой. По данным полиции, никто из детей не пострадал.
Самое читаемое
- Двое подростков погибли в горящем автомобиле после ДТП в Усть-Каменогорске
- «Не купайте чужих детей» и «Аргентина не пришла»: о чем шутят соцсети после финала ЧМ-2026
- Кухня в багажнике: жительница Абайской области каждый день привозит горячие обеды огнеборцам
- Суд оштрафовал замглавы Нацбанка после спора о премиях сотрудникам
- Месси, Холанд и IShowSpeed: что стало главным вирусным моментом ЧМ-2026