На участке Жарык - Жезказган машинист предотвратил столкновение пассажирского состава
На путях был грузовой вагон.
24 августа на перегоне Кызылжар - Туйемойнак (участок Жарык - Жезказган) произошло ЧП с пассажирским поездом №107, следовавшим по маршруту Жезказган - Астана. В 21:38 машинист заметил на путях стоящий грузовой вагон и за 300 метров до него при скорости 12 км/ч применил экстренное торможение, передает BAQ.KZ cо ссылкой на КТЖ.
Благодаря своевременным и профессиональным действиям локомотивной бригады удалось избежать серьёзных последствий. Тем не менее произошло жёсткое сцепление, в результате которого некоторые пассажиры получили лёгкие травмы из-за резкой остановки. Жертв нет.
Поезд продолжил движение в 23:14. Повреждений железнодорожной инфраструктуры и локомотива не зафиксировано.
Причины инцидента выясняет специальная комиссия во главе с заместителем председателя Правления, выехавшая на место происшествия.
