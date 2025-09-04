Сенатор Галиаскар Сарыбаев в своём депутатском запросе заявил, что жители Жетысу продолжают сталкиваться с дефицитом питьевой воды из-за изношенных сетей и недостаточного финансирования, передаёт BAQ.KZ.

"Обеспечение населения региона качественной питьевой водой является базовой потребностью и на протяжении многих лет не находит своего решения. Преобладание в регионе аридных почв в сочетании со сложным географическим рельефом оказывает негативное воздействие на водопроводные сети, повышая аварийность и снижая уровень жизни населения. Реализация проектов требует колоссальных сил и средств, поэтому осуществляется поэтапно", — отметил сенатор.

Он сообщил, что на ближайшие годы акиматом области запланировано проведение реконструкции и строительства систем водоснабжения в 21 населённом пункте. В текущем году начаты работы в семи сёлах Кербулакского, Алакольского, Ескельдинского, Панфиловского районов и в городах Текели и Талдыкорган. Для этих целей из республиканского и местного бюджетов выделено более 3 млрд тенге. Однако проекты реализованы лишь частично и без дополнительного финансирования рискуют быть замороженными.

Сарыбаев подчеркнул, что своевременная реализация этих проектов имеет стратегическое значение. Он призвал Премьер-министра взять на строгий контроль выполнение поручений Президента, оказать содействие в поддержке бюджетных заявок и обеспечить реализацию всех инфраструктурных инициатив для укрепления социальной стабильности и устойчивого развития Жетысу и всей страны.