На восстановление «Семей орманы» выделили 300 млн тенге

В государственном лесном природном резервате «Семей орманы» началась реализация проекта по восстановлению соснового массива, пострадавшего от природных пожаров.

На выращивание и высадку трех миллионов сеянцев сосны обыкновенной направили 300 млн тенге. Программа рассчитана до 2027 года и охватит 762 гектара, в том числе участки, пострадавшие от пожаров прошлых лет.

Помимо восстановления лесных насаждений, проект предусматривает модернизацию лесопосадочной техники, ремонт тепличного хозяйства питомников и установку двух модульных лесных пожарных станций. Эти меры должны помочь защитить территорию от повторных возгораний.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, осенний этап посадки уже начался в семи филиалах резервата. К работам привлечены 238 специалистов лесной охраны, а также более 40 единиц специализированной техники.