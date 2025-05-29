В Восточно-Казахстанской области в рамках национального проекта "Комфортная школа" активно возводятся современные учебные учреждения. Сейчас ведётся строительство двух школ — на 600 мест в Усть-Каменогорске и на 300 мест в посёлке Опытное поле Глубоковского района, передаёт BAQ.KZ.

По словам главного специалиста управления строительства области Арайлым Акылжанкызы, по итогам 2024 года уже завершено строительство пяти школ на 2100 мест — в Шемонаихе, Риддере, Усть-Каменогорске и Белоусовке. Учебный процесс в них начался с 1 апреля.

"В посёлке Опытное поле готовность школы составляет 90% — подрядчик ТОО "Фирма Азия". Вторая школа на 600 мест в Усть-Каменогорске (подрядчик — ТОО "AST Qurylys 22") построена на 70%. Завершение работ планируется до 30 июля. Сейчас ведутся монтаж крыши, внутренняя отделка, прокладка силового кабеля, вертикальная планировка и укладка дорожного покрытия. Благоустройство территории завершат до 13 июня", — сообщила Акылжанкызы.

Как отметил менеджер проекта Владислав Ракульцев, на объекте устанавливаются антивандальные двери, термогранитная плитка, оборудуются актовый и спортивный залы, монтируются системы пожарной безопасности и кнопки экстренного вызова.

"В школе предусмотрены два спортзала — для младших и старших классов, футбольное поле, беговые дорожки, площадки. Здание трёхэтажное, с лифтом и удобствами для детей с особыми потребностями — это ключевой стандарт "комфортной школы", — подчеркнул он.

Проект "Комфортная школа", реализуемый по поручению Президента, стал важным шагом в модернизации образовательной инфраструктуры Казахстана. Его цель — обеспечить школьников и педагогов безопасными, современными и инклюзивными условиями обучения.