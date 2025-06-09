На борту рейса Уральск — Шарм-эль-Шейх одному из пассажиров внезапно стало плохо: резкое падение давления, потеря сознания, приступ рвоты. Ситуация грозила обернуться трагедией, но рядом оказалась человек, чьё призвание — спасать жизни, передаёт BAQ.KZ.

Динара Сариева, медсестра расширенной практики из городской поликлиники №5 Уральска, без промедления пришла на помощь. В течение часа, находясь в стеснённых условиях, она вместе с бортпроводниками оказывала экстренную медицинскую помощь. Им удалось стабилизировать состояние пассажира до посадки.

"В полёте моему мужу стало плохо. Бортпроводники и медсестра Динара Сариева буквально спасли ему жизнь", — рассказала супруга мужчины.

Динара Сариева — медсестра с расширенными полномочиями, ежедневно ведёт самостоятельные приёмы пациентов в поликлинике, оказывает медицинскую помощь, работает на передовой. И как показывает этот случай — она всегда готова прийти на помощь, где бы ни находилась.