На высоту 9 км выбросил пепел вулкан на Камчатке
Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Сегодня, 16:12
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Сегодня, 16:12Сегодня, 16:12
122Фото: Report
Вулкан Ключевской на Камчатке в России выбросил пепел на высоту 9 км, передает BAQ.kz со ссылкой на Report.
"Вулкан Ключевской. Высота пеплового выброса составила около 9 тыс. метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.
Как напоминает Report, произошедшее на Камчатке 30 июля мощное землетрясение магнитудой 8,7 спровоцировало на вулкане выброс пепла 31 июля.
Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.
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