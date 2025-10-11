На юге Чили объявлена угроза цунами после мощного землетрясения в проливе Дрейка
Объявлен красный уровень угрозы цунами.
Сегодня, 17:17
141Фото: Pixabay.com
Национальная служба по чрезвычайным ситуациям Чили (SENAPRED) объявила красный уровень угрозы цунами на юге страны после сильного землетрясения, зафиксированного в районе пролива Дрейка, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на сайт ведомства.
Тревога введена в коммуне Кабо-де-Орнос, расположенной в регионе Магальянес. В сообщении отмечается, что предупреждение будет сохраняться до стабилизации сейсмической обстановки и снижения риска новых волн.
Кроме того, Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили выпустила отдельное уведомление для антарктических баз страны. Персоналу рекомендовано не приближаться к побережью и соблюдать меры безопасности.
