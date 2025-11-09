На Земле зафиксирована магнитная буря, достигшая уровня G2.3, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lenta.ru.

По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, возмущения начались около трех часов ночи по московскому времени. Причиной бури стали солнечные вспышки, произошедшие 5 и 6 ноября.

"Планету все же задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых, ожидавшаяся вчера, со всей очевидностью, прошла мимо", - пояснили специалисты лаборатории.

За последние трое суток, с 6 по 8 ноября, были отмечены самые мощные геомагнитные колебания за последний месяц. В XRAS предупреждают, что активность Солнца остается высокой, поэтому вероятность новых бурь в ближайшие дни сохраняется.