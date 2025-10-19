  • 19 Октября, 09:00

На Земле зафиксирована третья за месяц магнитная буря

Учёные сообщили, что геомагнитные возмущения вызваны потоком плазмы, достигшим Земли 18 октября.

Фото: Depositphotos

Учёные сообщили о начале новой магнитной бури - третьей в октябре. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры на Солнце, что вызвало геомагнитные возмущения, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ведомости".

Специалисты отмечают, что буря будет слабой и продлится до 20 октября, после чего ожидается неделя спокойной космической погоды.

Ранее в этом месяце магнитные бури фиксировались с 1 по 3 октября и 12 октября. Эксперты связывают их с повышенной солнечной активностью и усилением солнечного ветра.

