Учёные сообщили о начале новой магнитной бури - третьей в октябре. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры на Солнце, что вызвало геомагнитные возмущения, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ведомости".

Специалисты отмечают, что буря будет слабой и продлится до 20 октября, после чего ожидается неделя спокойной космической погоды.

Ранее в этом месяце магнитные бури фиксировались с 1 по 3 октября и 12 октября. Эксперты связывают их с повышенной солнечной активностью и усилением солнечного ветра.