На Земле зафиксирована третья за месяц магнитная буря
Учёные сообщили, что геомагнитные возмущения вызваны потоком плазмы, достигшим Земли 18 октября.
Сегодня, 08:50
46Фото: Depositphotos
Учёные сообщили о начале новой магнитной бури - третьей в октябре. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры на Солнце, что вызвало геомагнитные возмущения, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ведомости".
Специалисты отмечают, что буря будет слабой и продлится до 20 октября, после чего ожидается неделя спокойной космической погоды.
Ранее в этом месяце магнитные бури фиксировались с 1 по 3 октября и 12 октября. Эксперты связывают их с повышенной солнечной активностью и усилением солнечного ветра.
