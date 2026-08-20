В межрайонном суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан потерпевший Адилет Зейнел рассказал о материальной помощи, которую семья получила после трагедии. По его словам, после смерти его бывшей жены им передали 20 млн теңге наличными, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил Зейнел во время допроса, деньги передал депутат маслихата, имя и фамилию которого он не помнит. По словам потерпевшего, при получении средств никаких документов он не подписывал.

«Первым отозвался депутат маслихата, которого я ранее называл, но не помню имя и фамилию. Он своей рукой передал нам эти деньги – 20 миллионов. Наличными передал. Никаких расписок мы не подписывали, никаких журналов – ничего не было. Я туда поехал с сестрой Улданы», – рассказал Адилет Зейнел.

В суде также выясняли, на что впоследствии были направлены полученные средства. Зейнел рассказал, что часть денег пошла на погашение кредитных обязательств.

По его словам, около 9,2 млн теңге направили на погашение автокредита. Еще примерно 4,2–4,3 млн теңге, как следует из его показаний, составляли обязательства погибшей перед Kaspi Bank.

Потерпевший также заявил, что 4,5 млн теңге передали матери Улданы. Оставшиеся средства, по его словам, использовали на другие расходы, связанные с похоронами и поминальными мероприятиями.

«Остальную сумму - 9 миллионов 200 - мы потратили на кредит машины. Потом были переданы 4 миллиона 500 маме Улданы. Были и мелкие расходы, пожертвования, барана покупали. На эти расходы и уходили денежные средства», - сообщил Зейнел.

Отвечая на вопросы суда, он уточнил, что на момент получения 20 млн теңге находился в статусе потерпевшего и от него не отказывался.

В ходе заседания Зейнела также спросили, почему уже на стадии судебного разбирательства он решил отказаться от дальнейшего осуществления прав потерпевшего.

«Так как я начал новую жизнь, женился, хочу отказаться в пользу мамы супруги», - пояснил он.

Ранее адвокат Адилета Зейнела Мурат Мауметов заявил ходатайство о прекращении участия своего подзащитного в деле в качестве потерпевшего. Согласно позиции стороны, соответствующие права в дальнейшем должна осуществлять мать погибшей.

Суд продолжает рассмотрение уголовного дела и исследование обстоятельств, связанных с последствиями гибели Улданы Мырзуан.