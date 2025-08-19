Начальник КТЖ получил выговор за нецензурную лексику на онлайн-собрании
Матерившийся начальник стал "звездой" соцсетей.
Сегодня, 11:35
118Фото: скриншот из видео
Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов прокомментировал дисциплинарные меры после скандального инцидента с начальником КТЖ: сотрудник получил выговор, передает BAQ.KZ.
"Машинист и его помощник получили выговор. Сначала на уровне депо, затем на уровне дочерней компании", - сказал Алдыбергенов.
Также спикер отметил, что проводится расследование по факту утечки видео с совещания, а также усилен контроль информационной безопасности.
Напомним, в сети появилось видео с начальником КТЖ, который во время онлайн-собрания выражался нецензурной лексикой, что вызвало широкий резонанс в соцсетях и СМИ.
