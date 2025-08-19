  • 19 Августа, 12:49

Начальник КТЖ получил выговор за нецензурную лексику на онлайн-собрании

Матерившийся начальник стал "звездой" соцсетей.

Сегодня, 11:35
скриншот из видео Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35
Фото: скриншот из видео

Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов прокомментировал дисциплинарные меры после скандального инцидента с начальником КТЖ: сотрудник получил выговор, передает BAQ.KZ.

"Машинист и его помощник получили выговор. Сначала на уровне депо, затем на уровне дочерней компании", - сказал Алдыбергенов.

Также спикер отметил, что проводится расследование по факту утечки видео с совещания, а также усилен контроль информационной безопасности.

Напомним, в сети появилось видео с начальником КТЖ, который во время онлайн-собрания выражался нецензурной лексикой, что вызвало широкий резонанс в соцсетях и СМИ.

