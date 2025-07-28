В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента стартовали предварительные слушания по делу о покушении на заместителя акима Руслана Берденова, передает BAQ.KZ. Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошёл в апреле 2025 года.

Судебное заседание проходит в открытом режиме на государственном языке. Процесс ведёт судья Абинур Карабаев.

Подсудимый Жиенбай обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан:

— статье 24, часть 3 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление");

— статье 99, часть 1 ("Убийство").

Напомним, инцидент произошёл вечером 21 апреля возле здания акимата. В чиновника было произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Медики уточнили характер травм пострадавшего. По информации врачей, у Руслана Берденова проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.