«Начался новый исторический этап»: Курултай обратился к казахстанцам

Курултай Республики Казахстан выступил с обращением к гражданам страны в поддержку Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В документе особое внимание уделено масштабной модернизации инфраструктуры, развитию экономики, цифровизации и повышению качества жизни населения.

Обращение представил депутат Курултая Айдос Сарым.

«Послание Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческем цикле» было встречено нашими гражданами с особым воодушевлением», – говорится в обращении.

Как отметил Айдос Сарым, первое Послание Президента после принятия новой Конституции открывает новый этап в развитии Казахстана и определяет основные направления дальнейших преобразований.

В обращении подчеркивается, что за последние семь лет в стране реализованы масштабные реформы, затронувшие различные сферы государственного управления и общественной жизни.

«Логика последовательных и бескомпромиссных преобразований стала основой для построения Справедливого, Сильного, Чистого и Прогрессивного Казахстана», – отмечается в документе.

Особое внимание уделено задачам, поставленным Главой государства в рамках нового этапа развития страны. Среди приоритетов названы модернизация инфраструктуры, качественное развитие социальной сферы и повышение уровня жизни казахстанцев.

«Перед нами поставлена историческая задача – мобилизовать весь экономический капитал на коренную модернизацию инфраструктуры, качественное развитие социальной сферы и повышение уровня жизни казахстанцев», – подчеркнул депутат, представляя обращение.

Отдельно отмечена инициатива Президента об объявлении 2027 года «Годом Всенародной большой стройки».

В рамках этой инициативы по всей стране предусмотрено строительство инженерных, дорожно-транспортных, медицинских и культурных объектов. Основной акцент будет сделан на обновлении коммунальной и социальной инфраструктуры.

В числе стратегических направлений также обозначены обеспечение энергетической независимости, увеличение транзитных перевозок, развитие сельского хозяйства и укрепление роли Казахстана как транспортно-логистического центра Евразии.

Еще одним важным направлением станет развитие цифровизации и искусственного интеллекта.

«Президент поручил принять программу конкретных мер по направлениям цифровизации и развития искусственного интеллекта. Технологическая модернизация окажет прямое влияние на повышение производительности труда, создание новых рабочих мест и рост доходов населения», – говорится в обращении.

Как подчеркнул Айдос Сарым, Курултай поддерживает определенную Президентом национальную программу модернизации и намерен содействовать ее реализации на законодательном, экспертном и общественном уровнях.

«Курултай Республики Казахстан полностью поддерживает национальную программу модернизации, определенную Президентом, и приложит все усилия для ее продвижения в законодательной, экспертной и общественной сферах», – говорится в документе.

В завершение обращения депутаты подчеркнули значение общественного единства для достижения поставленных перед страной целей.

«Для достижения великих целей во все времена требуется великое единство», – отмечается в обращении.

Депутаты также напомнили слова Главы государства о необходимости активных действий в период масштабных преобразований.

«Именно в такие судьбоносные периоды и проявляется характер нации. Инертность и выжидание равносильны историческому поражению», – подчеркнул Президент.

Курултай призвал казахстанцев объединить усилия и принять активное участие в реализации инициатив, направленных на дальнейшее развитие страны.