Во время выступления на III Шушинском глобальном медиафоруме президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан надеется на вновь дружественные отношения с Соединёнными Штатами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.az.

По словам Алиева, азербайджано-американские контакты на рабочем уровне продолжаются.

"Наши представители поддерживают контакты. Считаю, что мы на правильном пути", - отметил президент Азербайджана.

Он также отметил, что при Джо Байдене двусторонние отношения были на пропасти.

"По вопросу Украины они поддерживали территориальную целостность, но к нам такого отношения не было. В период Байдена предпринимались шаги, которые не считались дружественными", - заявил азербайджанский лидер.

При этом Алиев подчеркнул, что с командой Дональда Трампа сотрудничество складывается более конструктивно.