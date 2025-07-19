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Президент Азербайджана выразил надежду на вновь дружеские отношения с США

Президент Азербайджана отметил улучшение взаимодействия с США при администрации Дональда Трампа.

Вчера, 23:15
АВТОР
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Report.az. Вчера, 23:15
Вчера, 23:15
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Фото: Report.az.

Во время выступления на III Шушинском глобальном медиафоруме президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан надеется на вновь дружественные отношения с Соединёнными Штатами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.az.

По словам Алиева, азербайджано-американские контакты на рабочем уровне продолжаются.

"Наши представители поддерживают контакты. Считаю, что мы на правильном пути", - отметил президент Азербайджана.

Он также отметил, что при Джо Байдене двусторонние отношения были на пропасти.

"По вопросу Украины они поддерживали территориальную целостность, но к нам такого отношения не было. В период Байдена предпринимались шаги, которые не считались дружественными", - заявил азербайджанский лидер.

При этом Алиев подчеркнул, что с командой Дональда Трампа сотрудничество складывается более конструктивно.

"Отношения с администрацией Трампа хорошие. Надеемся, что положительные тенденции продолжатся. Это уже заметно. Мы видим участие Америки в процессах на Южном Кавказе. Они пытаются внести свой вклад в разрешение длительного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Думаю, что в будущем мы услышим больше новостей", — добавил он.

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