На расширенном заседании Правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность оперативного и результативного принятия решений в ключевых сферах экономики и социального развития, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что времени на раскачку нет, и сегодня требуется действовать на опережение.

"В заключение хочу еще раз подчеркнуть: перед нами стоят масштабные и важные задачи. Надо действовать на опережение. Времени на раскачку нет. Необходимо принимать смелые и эффективные решения и оперативно их реализовать", — заявил Токаев.

Глава государства отметил, что нельзя полагаться на сторонние советы или ожидать, что эксперты предложат готовые решения для экономических проблем. Он подчеркнул, что только активные и качественные действия властей обеспечат конкурентоспособность страны и путь к процветанию.

"Правительство, центральные и местные исполнительные органы должны всецело осознавать свою ответственность. Первостепенная задача Правительства – это оптимизация процесса принятия смелых и обоснованных решений", — сказал Президент.

Токаев также напомнил, что каждая инициатива и поручение должны приводить к реальным результатам, ощутимой пользе для страны и улучшению жизни граждан.