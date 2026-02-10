Надо действовать на опережение, времени на раскачку нет — Президент
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На расширенном заседании Правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность оперативного и результативного принятия решений в ключевых сферах экономики и социального развития, передает BAQ.KZ.
Президент отметил, что времени на раскачку нет, и сегодня требуется действовать на опережение.
"В заключение хочу еще раз подчеркнуть: перед нами стоят масштабные и важные задачи. Надо действовать на опережение. Времени на раскачку нет. Необходимо принимать смелые и эффективные решения и оперативно их реализовать", — заявил Токаев.
Глава государства отметил, что нельзя полагаться на сторонние советы или ожидать, что эксперты предложат готовые решения для экономических проблем. Он подчеркнул, что только активные и качественные действия властей обеспечат конкурентоспособность страны и путь к процветанию.
"Правительство, центральные и местные исполнительные органы должны всецело осознавать свою ответственность. Первостепенная задача Правительства – это оптимизация процесса принятия смелых и обоснованных решений", — сказал Президент.
Токаев также напомнил, что каждая инициатива и поручение должны приводить к реальным результатам, ощутимой пользе для страны и улучшению жизни граждан.
"Нужно трудиться во благо страны и в интересах граждан. Каждое поручение должно исполняться своевременно и качественно. И самое важное: мы должны видеть реальные, ощутимые результаты, которые приносят пользу нашей стране", — резюмировал Президент.
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- 4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки