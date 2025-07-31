"Мама, не бей меня" - плачет среди ночи двухлетняя Аделина. В семье на нее никогда не кричали и не поднимали руку. Эти страшные слова ребёнок принёс из детского сада. Там, за закрытыми дверями, воспитательница била малышей и таскала их за волосы. Почему родители не сразу поняли, что происходит, и как вовремя заметить признаки жестокого обращения, разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

В последнее время истории о жестоком обращении с детьми мелькают в новостной ленте все чаще. Как правило, выясняется это после просмотра видеозаписей с камер, установленных в группах, отмечают в полиции.

Один из последних громких случаев произошел в павлодарском детском саду №116. Месяц назад родители малышей пришли в детский сад, думая, что дети в группе обижают друг друга. Однако на мониторах они увидели совершенно иную картину: воспитательница била детей по лицу, бросала на пол, дергала за волосы. Чтобы добиться огласки, родители опубликовали шокирующие кадры в соцсетях.

Ваша дочь просто упала

Своей историей с редакцией BAQ.KZ. поделилась Ксения Нуриманова, мама одной из пострадавших девочек. Заметив у дочери синяки, женщина сразу связалась с воспитателем. Но ее успокоили: девочка просто упала с горки.

- Мы отдали ребёнка в сад в 1,5 года. С первых дней она ходила без проблем, забывала меня обнять и сразу бежала к деткам. Но когда соединили две группы - А и Б, я начала замечать на дочке синяки. Писала воспитательнице, но та всегда находила отговорки: то Аделина упала, то дети подрались между собой, то другой мальчик её ущипнул. Сначала я верила, списывала на адаптацию из-за объединения групп, - рассказывает павлодарка.

Когда ребёнок пришёл из сада с глубокими царапинами на шее, воспитатель объяснила - на прогулке девочка поцарапалась об ветки. Однако Ксения насторожилась: слишком уж царапины были похожи на следы от ногтей.

- Сначала нам показали запись, где дети дерутся, а воспитатель не обращает на них внимания. Некоторые мамы пытались ее защищать, говорили: "Это гормоны из-за беременности, переутомление". Но я настояла, чтобы нам включили и другие записи. И там мы увидели ужасную картину. Воспитательница бьет детей, одну девочку таскает за уши, другую подняла за ногу и ударила головой об скамейку, мальчика, который просто сидел, подошла и пять раз ударила по рукам. Мы все заплакали, а директриса спокойно смотрела, как будто видит запись не в первый раз, - говорит Ксения.

По словам молодой мамы, на видео также попал момент, как её ребёнку придавили ноги кроваткой, а на других детей упал шкаф. От травм малышей спасло только то, что дверца была открыта.

- От родителей этот факт скрыли. Более того - детей не осмотрели, медицинскую помощь не оказали. А ведь на шкафу стояли химикаты для уборки, они могли попасть детям в глаза. Сотрудники детского сада обязаны были все проверить, но ничего не сделали, - возмущена женщина.

Фото автора.

На данный момент воспитателя уволили, но многим детям до сих пор требуется помощь психолога. Так, маленькая Аделина стала проявлять агрессию. Раньше весёлый ребёнок, она дерётся, ругается матом, бьёт старшую сестру и душит свои игрушки. По ночам малышка кричит, а если Ксения подходит укрыть её одеялом, девочка пугается, закрывает лицо руками и говорит: "Мама, не бей меня".

- Я была в шоке, спрашиваю: "Кто тебя бьёт? Ты что такое говоришь?". Знаете, я уже тысячу раз себя прокляла, что не поняла раньше, не забрала её из этого ада, - расплакалась Ксения.

Родители уверены: весь ужас в том, что половина детей в группе ещё не говорят. А остальные были запуганы до такой степени, что ничего не рассказывали.

- Моя дочь раньше рассказывала каждый свой шаг в саду: что ела, как мыла руки, как погуляла. А тут полмесяца молчит, будто подменили. Я ей говорю: "Пошли ручки мыть после туалета". А она мне отвечает: "Надо руки мыть в унитазе, так воспитатель говорит". Я в чате написала родителям, оказалось, ещё 3–4 мамы заметили это у своих детей, - с горечью говорит Ксения.

Еще одна девочка, пострадавшая от рук воспитателя, - Саада. У малышки до сих пор видны участки, где ей вырвали волосы.

- Моя дочка с радостью ходила в садик, пока нас не перевели к новой воспитательнице. После этого начался ад: истерики, бессонные ночи, дочка перестала есть. Нам воспитательница говорила: "Это дети между собой дерутся", "упала, наткнулась на игрушку". А потом мы всё увидели на записях. Как она таскает детей за уши, дёргает за волосы. Как бьёт детей по лицу, наступает им на ноги, мою дочку уложила спать раздетой на холодную клеёнку, - говорит павлодарка Марета Мальсагова.

Марета - многодетная мама, у нее четверо погодок. К тому же, недавно девушку подвело здоровье - начались проблемы со зрением. Но все равно, купая ребёнка, она заметила у дочери гематомы на голове.

- Она постоянно била мою дочку по животу и по спине. Сейчас Саада боится замкнутых помещений, даже в магазин идти не хочет. Буквально цепляется за меня. Мы начали ходить к психологу, но обычный специалист сказал, что случай тяжёлый, нужен клинический психолог. И мне кажется, я тоже нуждаюсь в психологической помощи. Плачу через день, особенно по ночам, не могу заснуть. Только закрываю глаза и вижу, как бьют моего ребёнка, - поделилась Марета Мальсагова.

Шоком для неё стало и молчание других сотрудников детского сада, на глазах у которых происходило насилие.

- Позже мы узнали, что эта воспитательница раньше работала в сельской местности. И там было тоже самое, мамочки рассказывают, что она поднимала руку на детей. В итоге ей предложили уволиться по собственному желанию. А в нашем садике все продолжилось. Причём другие сотрудники всё видели и молчали. На видео нянечка просто проходит мимо, когда детей бьют. На другом видео дворник стоит, облокотившись на шкаф, и тоже просто смотрит, - возмущена мама трехлетней Саады.

Как понять, что ребёнка бьют

И Ксению, и Марету в детском саду смогли убедить - проблема надуманная. Это же дети, они бегают, падают, щипаются. Теперь мамы винят себя, что не сразу поняли, что происходит.

Как же другим родителям не упустить момент, и как отличить утренние капризы от страха перед жестоким взрослым, объяснила кандидат психологических наук Татьяна Кравцова.

- Главный ориентир - это резкие изменения в поведении и эмоциональном фоне ребёнка. Родители иногда называют это "откатом": дети как будто возвращаются на полгода или год назад, теряют привычки и ведут себя не свойственным им образом, - говорит психолог.

Стоит беспокоиться, если вы заметили, что ребенок стал тревожным, пугливым, плачет без видимых причин. Еще один тревожный сигнал - те самые "откаты" в поведении: например, ребенок внезапно начал отказываться от горшка, стал сосать палец, часто просыпаться по ночам или у него появился энурез. Другой тревожный звоночек - утренние истерики при упоминании детского сада. Если раньше ребёнок спокойно шёл в сад, а теперь каждое утро превратилось в борьбу со слезами и криками, это серьёзный повод задуматься.

Фото автора.

Стоит насторожиться и в том случае, если ребёнок стал агрессивным кусается, дерётся, или наоборот - выглядит подавленным и вялым. Также "симптомом" плохого обращения с детьми может быть напряжение в теле, когда малыш сжимает кулаки и вздрагивает при каждом прикосновении.

- Дети могут не хотеть идти в сад из-за адаптационного периода или сильной привязанности к маме. Повод насторожиться - это систематический отказ, сопровождающийся страхом или паникой. Если ребёнок плачет уже вечером, просит остаться дома и в саду ведёт себя настороженно, важно разобраться в ситуации. Также стоит насторожиться, если ребёнок реагирует на упоминание имени воспитателя или другого взрослого страхом, тревогой или агрессией, - говорит Татьяна Кравцова.

Если ребёнок, придя из сада, признался - его бьют, ругают или закрывают одного, родителям нельзя показывать свою панику или агрессию. Ребёнок не понимает, на кого направлены эти эмоции, и ошибочно принимает гнев родителя на свой счёт. Так он замкнется и не будет рассказывать.

- Скажите, ему: "Ты правильно сделал, что рассказал. Я тебя слышу", "Ты не виноват в том, что случилось", "Ты в безопасности, я с тобой". Задавайте мягкие вопросы: "А что было дальше?", "Как ты себя чувствовал?". Не пугайте ребёнка своими эмоциями: "Кто это сделал?!", "Они у меня получат!", - объясняет психолог.

Специалист отмечает: маленькие дети часто ничего не рассказывают, потому что боятся последствий. Боятся, что их будут ругать, что родители не поверят или что воспитатели начнут злиться ещё сильнее. Некоторые малыши просто не понимают, что с ними обращаются плохо: они воспринимают это как норму, если дома принято повышать голос или наказывать физически. А бывает, ребенок просто жалеет родителей и не хочет их расстраивать.

- Если это был единичный случай, родители могут справиться сами: больше разговаривать, поддерживать, давать тактильный контакт, играть в безопасные ролевые игры. Но детский психолог необходим, если: были физические наказания или унижения, ребёнок стал тревожным, агрессивным или замкнутым, появились ночные кошмары, энурез, отказ говорить о саде, - предупреждает психолог.

Сколько расследуют такие дела

В департаменте полиции Павлодарской области не стали скрывать: случаев жестокого обращения с детьми в дошкольных учреждениях действительно стало больше.

- Полиция в таких случаях ставит вопрос о регистрации уголовного дела, проводятся необходимые следственные действия - изъятие видеозаписей, ресивера, проводятся допросы воспитателей, допрашивают нянечек, директоров и всю администрацию детского сада, - говорит Алибек Салатов, замначальника по следствию южного отдела полиции.

Наказание за подобное преступление зависит от обстоятельств дела: штраф до 160 МРП, общественные работы, арест до 40 суток либо оказаться за решёткой на срок от 4 до 7 лет. При этом расследование обычно длится два месяца, но может занять больше времени из-за проведения экспертиз.

- Разумный срок - два месяца, мы стараемся уложиться. Но иногда требуется назначение нескольких экспертиз, например, для восстановления видеозаписей, если есть подозрения, что данные удалены. Каждая экспертиза может занимать до месяца. Также проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы зафиксировать побои. В некоторых случаях нужно ждать полного выздоровления пострадавших, чтобы получить медицинские документы, - объяснил Алибек Салатов.

Что касается бездействия других сотрудников дошкольных учреждений, такие случаи в практике правоохранителей были. Замначальника по следствию предупреждает: если они были свидетелями насилия, но не сообщили в полицию, за это тоже придется отвечать по закону. Если этот факт будет доказан.

Жестокость под камерами

На несколько важных проблем, связанных с видеонаблюдением в детских садах, обращает внимание региональный уполномоченный по правам ребёнка Сауле Шакенева.

- Если такое происходит, значит, контроль в детсадах слабый. Охват видеонаблюдением не стопроцентный. Камеры стоят не везде, и даже если случай жестокого обращения с ребенком попал на видео, его могут просто не заметить. Ведь записи проверяют выборочно, по несколько минут. Было бы лучше, если бы подключили систему с искусственным интеллектом, которая автоматически отслеживала бы признаки насилия - по движениям, голосу, реакции ребёнка, - считает Сауле Шакенева.

Родители пострадавших в 116-том саду детей подтверждают: у них не было доступа к камерам в режиме онлайн, иначе жестокость воспитателя пресекли бы раньше.

- По последнему случаю заведено уголовное дело, дети прошли судебно-медицинскую экспертизу. Записи проверяют, изъяли жёсткий диск, и смотрят всё - не только эту группу, но и весь сад, - отмечает детский омбудсмен.

Сауле Шакенева рассказала, что при поступлении подобных обращений она всегда выезжает на место лично, изучает ситуацию, работает с детьми и их родителями. При необходимости помогает в полиции - объясняет, как давать показания, и сопровождает при общении с другими госорганами. За последнее время у неё было всего два подобных обращения: одно - в прошлом году, когда воспитателя обвинили в том, что она ударила ребёнка кастрюлей, но видеозапись оказалась повреждённой, и доказать ничего не удалось. Второй случай - недавний инцидент в 116-м садике.

- Родители, будьте очень внимательны к детям. Особенно если ребёнок ещё не говорит. Такие малыши не могут объяснить, что с ними произошло, и могут подавать сигналы только поведением. Осматривайте ребёнка утром и вечером, обращайте внимание на настроение, поведение, страхи, - отмечает Сауле Шакенева.

При этом по данным РУПР, за первые шесть месяцев 2025 года, в Павлодарской области травмы получили 19 510 детей и подростков. Из них 1 225 случаев - травмы тяжёлые и средней степени тяжести. Больше всего - 8 193 - составляют бытовые травмы. На втором месте по численности - уличные травмы, их зарегистрировано 6 969. В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 2 569 несовершеннолетних. Также зафиксированы 1 302 спортивные травмы, 356 случаев укусов животных, 284 ожога, 171 отравление, 53 падения с высоты и 245 фактов избиений. Особую тревогу вызывает рост случаев жестокого обращения с детьми - за полгода зарегистрировано 36 таких инцидентов.

Всё чаще случаи жестокого обращения с детьми происходят в детских садах области. Это тревожная тенденция, которая обнажает слабые места системы контроля в дошкольных учреждениях. Пока камеры установлены не везде, а онлайн-доступа у семей нет, случаи насилия вскрываются лишь благодаря настойчивости родителей. Пока работа выстроена так, единственная защита для малышей - внимательность и неравнодушие взрослых.