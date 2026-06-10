Нагаспаев: Казахстан открыт к долгосрочному сотрудничеству с США в сфере критических минералов

Министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев выступил на Диалоге C5+1 по вопросам критических минералов в Астане, подчеркнув стратегическое значение сотрудничества стран Центральной Азии и Соединённых Штатов Америки, передает корреспондент BAQ.KZ.

Министр подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее называл платформу C5+1 новой страницей взаимодействия между Центральной Азией и США.

Нагаспаев напомнил, что во время визита Главы государства в Вашингтон в ноябре 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере критических минералов, а также соглашение с компанией Cove Capital по разработке вольфрамовых месторождений Северный Катпар и Верхний Кайракты.

"Достигнутые договорённости являются ярким свидетельством эффективности диалоговой площадки, укрепляющей наше промышленное, технологическое и инвестиционное партнёрство", – подчеркнул министр.

Более 100 месторождений редких и редкоземельных металлов

По словам главы ведомства, критические минералы становятся одним из ключевых ресурсов для мировой экономики и технологического развития.

"Казахстан рассматривает сектор критических минералов как один из ключевых приоритетов промышленной политики и долгосрочного экономического развития", – заявил Нагаспаев.

Он отметил, что ресурсная база страны включает более 9,5 тысячи месторождений, среди которых свыше 100 объектов содержат редкие и редкоземельные металлы.

"Мы приглашаем американские компании к активному участию в их геологоразведке и добыче", – сказал министр.

Инвестиции в геологоразведку выросли втрое

Нагаспаев подчеркнул, что Казахстан создал благоприятные условия для инвесторов. В стране действует обновлённый Кодекс о недрах и недропользовании, внедрена Единая платформа недропользования, а с 2024 года полностью применяются международные стандарты CRIRSCO.

"С 2018 года вложения в геологоразведку выросли втрое, превысив 1 млрд долларов США", – сообщил министр.

По его словам, Казахстан заинтересован не только в добыче сырья, но и в создании совместных производств, внедрении новых технологий, подготовке специалистов и развитии научного сотрудничества.

Ставка на переработку и Средний коридор

Глава Минпрома заявил, что страна предлагает американским партнёрам участвовать в проектах по глубокой переработке критических минералов, созданию высокотехнологичных производств, индустриальных кластеров и исследовательских центров.

"Мы открыты к долгосрочному партнёрству в этой стратегически важной сфере", – отметил он.

Отдельно министр остановился на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Middle Corridor способен стать важным фактором диверсификации глобальных транспортных маршрутов и укрепления экономической устойчивости Евразии, а значит и надёжности цепочек поставок критических минералов", – заявил Нагаспаев.

В завершение он выразил уверенность, что Диалог C5+1 позволит расширить сотрудничество между странами Центральной Азии и США, а достигнутые договорённости получат практическое продолжение на отраслевых площадках, в том числе в рамках форума Astana Mining & Metallurgy 2026.