Налибаев проверил подготовку Павлодарской области к отопительному сезону и строительство ключевых объектов

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с реализацией крупных инфраструктурных и промышленных проектов, а также провел совещание по вопросам подготовки регионов к отопительному сезону 2026–2027 годов, передает BAQ.KZ.

Одним из первых объектов стал строящийся автомобильный мост через реку Иртыш. Проект реализуется по поручению Главы государства и является одним из крупнейших инфраструктурных проектов региона.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 60%. Общая протяженность моста составит 2,7 километра. После завершения строительства объект позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, повысить безопасность движения и укрепить транзитный потенциал Павлодарской области.

Теплосети обновляют перед зимой

Особое внимание во время поездки было уделено подготовке коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.

В 2026 году в регионе реализуются 16 проектов по реконструкции объектов тепло- и электроснабжения общей стоимостью 21,7 млрд тенге. Планируется обновить 92,4 километра инженерных сетей.

Благодаря государственной поддержке за последние три года уровень износа тепловых сетей удалось снизить с 82,1% до 78,2%. Ожидается, что реализация новых проектов повысит надежность коммунальной инфраструктуры и качество предоставляемых услуг.

Развитие промышленности и нового микрорайона

Нурлыбек Налибаев также посетил Казахстанский электролизный завод – единственного в стране производителя первичного алюминия. Производственная мощность предприятия превышает 250 тыс. тонн алюминия в год, а эффективность газоочистных установок достигает 99,9%.

Во время посещения обсуждались дальнейшее развитие предприятия, реализация инвестиционных проектов и повышение конкурентоспособности отечественной металлургии.

Кроме того, первый заместитель Премьер-министра ознакомился с развитием нового микрорайона «Достык». Сейчас здесь уже введены в эксплуатацию 18 многоквартирных домов, жильем обеспечены более двух тысяч семей.

Продолжается строительство еще четырех жилых домов на 1264 квартиры. В микрорайоне уже работают школа на 1200 мест и мини-центр на 80 мест. В дальнейшем планируется строительство двух детских садов, еще одной школы, ледовой арены, конгресс-холла на 1,5 тысячи мест и современного спортивного комплекса с бассейном.

На ПНХЗ и в аэропорту оценили ход модернизации

Вице-премьер также посетил Павлодарский нефтехимический завод, который способен перерабатывать до 5,5 млн тонн нефти в год. Глубина переработки достигает 94%, а предприятие обеспечивает внутренний рынок высококачественными нефтепродуктами экологического класса К5.

Еще одним объектом инспекции стал аэропорт Павлодара, где продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 72%.

По итогам осмотра Нурлыбек Налибаев поручил завершить все строительно-монтажные работы качественно и в установленные сроки.

Подготовка к зиме – на особом контроле

Завершилась рабочая поездка совещанием по вопросам развития энергетики и подготовки регионов к отопительному сезону 2026–2027 годов. В обсуждении приняли участие руководство Министерства энергетики, компаний «Самрук-Қазына», «Самрук-Энерго», KEGOC, акимы областей и представители энергетических предприятий.

Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что обеспечение энергетической безопасности и стабильное прохождение отопительного сезона находятся на особом контроле Главы государства.

По итогам совещания он поручил завершить все ремонтные работы в установленные сроки, своевременно ввести новые энергогенерирующие мощности и взять под особый контроль подготовку объектов тепло-, электро- и водоснабжения, социальной инфраструктуры и жилищного фонда к предстоящей зиме.

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