В январе 2026 года в Казахстане зафиксировано минимальное за девять лет количество операций по снятию наличных денег. По данным Нацбанка , за месяц было совершено 16,5 млн операций по выдаче средств с использованием банковских карт как казахстанских, так и иностранных эмитентов, передает BAQ.KZ.

Первое кредитное бюро отмечает, что в годовом выражении показатель снизился на 3%. Это самый низкий уровень с января 2017 года, когда было зарегистрировано 16,1 млн операций. При этом количество карт в обращении за этот период выросло в несколько раз — с менее чем 16 млн до более 85 млн на 1 февраля 2026 года.

Сократился и объем снятых средств. В январе казахстанцы обналичили 1,8 трлн тенге — это на 2% меньше в номинальном выражении и на 13% меньше с учетом инфляции по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В сопоставимых ценах такой показатель стал минимальным почти за девять лет — с апреля 2017 года.

Эксперты отмечают, что тенденция к снижению операций по снятию наличных сохраняется с периода пандемии. Уже с осени 2017 года количество операций по выдаче денег стабильно уступает числу безналичных платежей.

В январе 2026 года объем безналичных операций превысил 1 млрд транзакций, увеличившись за год на 7%. Их сумма достигла 13,4 трлн тенге, что на 6% больше в номинальном выражении, однако с учетом инфляции показатель сократился на те же 6%.

Таким образом, статистика подтверждает устойчивый переход казахстанцев к безналичным расчетам и постепенное сокращение роли наличных денег в повседневных расчетах.