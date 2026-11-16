Налоги, маркировка и отечественные товары: Деловой совет партии «Әділет» объединил бизнес и государство

Снижение налоговой нагрузки на социально значимые продукты, перенос сроков внедрения цифровой маркировки и расширение присутствия казахстанских товаров в торговых сетях. Эти вопросы стали центральными на встрече представителей бизнеса и государственных органов, состоявшейся на площадке Делового совета партии «Әділет».

Главным результатом обсуждения стала договоренность о совместной проработке предложений предпринимателей с участием профильных государственных органов. Для этого на площадке Делового совета планируется сформировать рабочую группу и провести серию дополнительных встреч.

Открывая заседание, заместитель председателя партии «Әділет» Эльдар Жумагазиев подчеркнул, что развитие торговой отрасли напрямую связано с приоритетами, обозначенными Главой государства в Послании народу Казахстана, включая сдерживание инфляции, повышение доходов населения и поддержку отечественного производства.

По его словам, торговля занимает важное место в повседневной жизни граждан, поскольку влияет на стоимость товаров, занятость и доходы населения. Поэтому необходимо обеспечить постоянный диалог с предпринимателями и предметное рассмотрение их инициатив.

«Деловой совет создан для прямого диалога бизнеса и государства. Наша задача – не просто выслушать предпринимателей, а вместе с профильными ведомствами прорабатывать решения, которые помогут развивать отечественное производство, защищать внутренний рынок и создавать условия для добросовестной конкуренции», – отметил Эльдар Жумагазиев.

Снижение НДС на продукты: инициатива требует расчетов

Одним из центральных вопросов стала инициатива предпринимателей о снижении ставки налога на добавленную стоимость с 16% до 10% на социально значимые продукты питания.

Как отметил председатель Отраслевого совета по вопросам торговли Эльбеги Абдиев, продукты питания составляют более 55% расходов казахстанских семей. В этой связи снижение налоговой ставки, по мнению представителей бизнеса, могло бы стать дополнительной мерой поддержки потребителей и смягчить влияние продовольственной инфляции.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова сообщила о готовности ведомства рассмотреть предложение. Вместе с тем она подчеркнула необходимость предварительной оценки его экономических последствий.

«Важно оценить, как изменение ставки отразится на бюджете, производителях, потребителях и конечных ценах. Без такого анализа принимать решение преждевременно», – подчеркнула Айжан Бижанова.

В свою очередь, Эльдар Жумагазиев сообщил, что для детальной проработки инициативы на площадке Делового совета будет создана рабочая группа.

«Вопросы торговли затрагивают многие сферы и аспекты нашей жизни. Поэтому каждую инициативу необходимо рассматривать с учётом интересов экономики страны в целом. Торговля имеет особую социальную значимость, поскольку в этой сфере задействовано большое количество представителей малого и микробизнеса. Вместе с тем нельзя забывать о необходимости цивилизованных подходов, прозрачности, безопасности граждан и сохранения занятости», – отметил он.

Цифровая маркировка: бизнесу необходимо время на подготовку

Еще одной важной темой стала предстоящая с 1 декабря цифровая маркировка одежды. Представители бизнеса обратили внимание на необходимость дополнительного времени для подготовки к новым требованиям. Предпринимателям предстоит закупить оборудование, автоматизировать учет товаров и адаптировать внутренние бизнес-процессы.

Эльбеги Абдиев подчеркнул, что предприниматели поддерживают саму идею маркировки, рассматривая ее как инструмент защиты внутреннего рынка и добросовестной конкуренции. При этом важно учитывать технические и организационные возможности бизнеса.

«Мы не выступаем против маркировки. Она необходима для защиты рынка от контрафакта и поддержки добросовестных предпринимателей. Вместе с тем бизнесу необходимо время, чтобы подготовиться к новым требованиям. Благодарим партию за возможность быть услышанными. Бизнес-сообщество готово активно участвовать в работе созданной рабочей группы, представить дополнительную аналитику и необходимые обоснования. До сегодняшнего заседания у нас не было площадки для конструктивного и прямого диалога», – отметил он.

Айжан Бижанова подтвердила готовность министерства обсуждать возможность переноса сроков внедрения маркировки. При этом график должен учитывать особенности различных товарных категорий и обеспечивать предпринимателям достаточное время для подготовки.

Продвижение отечественной продукции

Отдельный блок обсуждения был посвящен расширению представленности казахстанских товаров в торговых сетях.

Участники предложили сформировать единый перечень отечественных производителей с указанием ассортимента и объемов выпускаемой продукции. Такая база позволит торговым сетям эффективнее взаимодействовать с местными производителями и расширять ассортимент товаров казахстанского производства.

Представители малого бизнеса также подняли вопросы развития магазинов у дома и регулирования торговой надбавки на социально значимые продукты.

В обсуждении приняли участие депутаты Курултая, представители государственных органов, бизнес-ассоциаций и крупных торговых сетей. Участники обменялись мнениями о действующих механизмах регулирования торговли и возможных мерах поддержки предпринимательства.

По итогам встречи Деловой совет партии «Әділет» продолжит системную работу по продвижению инициатив предпринимательского сообщества. В ближайшие дни на партийной площадке запланирована серия рабочих встреч с участием представителей бизнеса. Предложения будут дополнительно изучены, проработаны и подготовлены для направления в профильное министерство.

Таким образом, площадка Делового совета становится инструментом постоянного взаимодействия предпринимателей и государственных органов, позволяющим переводить отраслевые вопросы в формат конкретных предложений и совместных решений.