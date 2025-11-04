Комитет государственных доходов предупредил о новой волне телефонного и онлайн-мошенничества, связанного с рассылкой фейковых сообщений от имени налоговых органов, передает BAQ.KZ.

Злоумышленники звонят гражданам и предпринимателям, представляясь сотрудниками органов госдоходов. Под предлогом "отсутствия налоговой отчётности" (в частности, формы 270) они пугают "штрафами" или "блокировкой банковских счетов", требуя срочно "уладить вопрос".

Кроме того, мошенники рассылают сообщения через мессенджеры — в том числе WhatsApp — якобы от имени руководства Комитета государственных доходов или его подразделений. В них говорится о включении бизнесменов в списки на финансовый мониторинг, проверки или иные формы контроля.

КГД подчёркивает, что подобные сообщения — мошеннические. Их цель — ввести налогоплательщиков в заблуждение, дестабилизировать работу бизнеса и в некоторых случаях — выманить деньги.

Официальное информирование налогоплательщиков осуществляется только через:

кабинет налогоплательщика на порталах eGov.kz и kgd.gov.kz;

систему электронного документооборота;

верифицированные официальные аккаунты КГД в соцсетях;

сайт gov.kz и контакт-центр 1414.

Все сообщения с угрозами проверок, блокировок счетов или требованиями "решить вопрос" следует расценивать как попытку мошенничества.