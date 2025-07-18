Налоговая реформа: какие предложения бизнеса вошли в новый кодекс
Тимур Жаркенов рассказал о ключевых изменениях
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Член правления НПП РК "Атамекен", заместитель председателя правления Тимур Жаркенов в интервью корреспонденту BAQ.KZ прокомментировал поправки в Налоговый кодекс. По его словам, бизнес активно принимал участие при их составлении.
"Проводилась достаточно большая и плотная работа по всем уровням экономики. Плюс обсуждалась налоговая политика по отраслям, механизмам налогового администрирования.
По каждому из этих направлений шли обсуждения и принимались решения. Работа действительно проводилась. Не могу сказать, что государство не рассматривало предложения бизнеса — все предложения рассматривались.
Понятно, что, к сожалению, не все наши предложения были учтены — такое есть. Мы видим определённые риски", - сказал Тимур Жаркенов.
По его словам, решение о переходе от семи к трем специальным налоговым режимам упрощает налоговую системы для предпринимателей и облегчает им возможность выбора. Изменение было принято в результате дискуссии с бизнесом. Процесс выбора режима становится более простым и понятным. В свою очередь, для налоговых служб это снижает бюрократию и упрощает администрирование.
"Еще одним плюсом стал так называемый "запретительный список". Изначально в проекте был разрешительный список: чтобы применять упрощенный режим, нужно было добиваться разрешения правительства для каждой деятельности. Мы договорились, что будет "запретительный список". Это упрощает работу и делает процесс понятнее", - сказал Жаркенов.
Самое читаемое
- Привязал к лошади и волок по степи? В Жетысу расследуют зверское убийство женщины
- "Капец": потерпевшая высказалась после допроса на суде с Перизат Кайрат
- ОСИ, НСУ и новые штрафы: жильцов многоквартирных домов в Казахстане ждут изменения
- "Дышать нечем": в Департаменте экологии прокомментировали загрязнение воздуха в Актау
- Игла в детской зоне: ребенок укололся в ресторане в Астане