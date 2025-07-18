Член правления НПП РК "Атамекен", заместитель председателя правления Тимур Жаркенов в интервью корреспонденту BAQ.KZ прокомментировал поправки в Налоговый кодекс. По его словам, бизнес активно принимал участие при их составлении.

"Проводилась достаточно большая и плотная работа по всем уровням экономики. Плюс обсуждалась налоговая политика по отраслям, механизмам налогового администрирования. По каждому из этих направлений шли обсуждения и принимались решения. Работа действительно проводилась. Не могу сказать, что государство не рассматривало предложения бизнеса — все предложения рассматривались. Понятно, что, к сожалению, не все наши предложения были учтены — такое есть. Мы видим определённые риски", - сказал Тимур Жаркенов.

По его словам, решение о переходе от семи к трем специальным налоговым режимам упрощает налоговую системы для предпринимателей и облегчает им возможность выбора. Изменение было принято в результате дискуссии с бизнесом. Процесс выбора режима становится более простым и понятным. В свою очередь, для налоговых служб это снижает бюрократию и упрощает администрирование.