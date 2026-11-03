Нападение на хирурга в Актау: Альназарова допустила ответственность обеих сторон

После нападения на детского хирурга в Актау ответственность может наступить как для отца ребенка, так и для медицинских работников, если следствие установит их вину. Об этом заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отвечая на вопросы журналистов BAQ.KZ. Глава ведомства рассказала о лечении мальчика и объяснила, почему пока нельзя делать окончательные выводы о произошедшем.

«Возбуждено уголовное дело. Поэтому соответствующие компетентные органы дадут свою оценку», - сказала министр.

По словам Альназаровой, следствие должно рассмотреть действия обеих сторон и выяснить, что привело к конфликту.

«Если вина обеих сторон будет доказана, обе стороны понесут ответственность. Считаю, что вопрос ответственности родителей здесь тоже не должен оставаться без внимания», - заявила глава Минздрава.

Журналисты спросили министра, может ли ответственность наступить для врача, если выяснится, что его действия спровоцировали родителя.

«Пока нет доказательств того, что врач довел до такой ситуации. Если это будет доказано в ходе уголовного дела, тогда будем рассматривать этот вопрос», - ответила Альназарова.

Она подчеркнула, что не намерена заранее занимать чью-либо сторону.

«Я не собираюсь никого защищать. Здесь есть закон», - заявила министр.

По ее словам, если будет доказано ненадлежащее исполнение врачом профессиональных обязанностей, его действия получат отдельную правовую оценку.

Что министр рассказала о лечении ребенка

Акмарал Альназарова подтвердила, что мальчику диагностировали аппендицит и провели операцию.

По словам министра, спустя два дня мать отказалась от дальнейшего лечения и забрала сына из больницы. Позднее ребенок поступил повторно, но менее чем через сутки родители снова увезли его домой.

Во время третьего обращения у мальчика вновь появились боли и поднялась температура.

«Здесь прежде всего нужно думать о состоянии ребенка», - подчеркнула Альназарова.

Министр считает, что при расследовании необходимо учитывать всю историю лечения, включая неоднократные отказы родителей от продолжения госпитализации.

Она напомнила, что в Казахстане по прямому поручению Президента ужесточили уголовную ответственность за насилие в отношении медицинских работников. По ее словам, после вступления соответствующих норм в силу по стране возбуждено около 50 уголовных дел.

Почему отец набросился на хирурга

Инцидент произошел 31 октября в приемном отделении Мангистауской областной детской больницы.

Как ранее сообщало издание Lada.kz, отец ребенка Шаншархан Абдухалим объяснил свои действия переживаниями за здоровье сына и претензиями к его предыдущему лечению.

По словам мужчины, 19 октября мальчика доставили в больницу с сильными болями в животе и температурой до 39 градусов. Отец утверждает, что медицинского обследования пришлось добиваться.

«Первый анализ показал повышенный уровень лейкоцитов, около 21,5-22. Несмотря на это, вечером нам предложили вернуться домой», - рассказал мужчина.

По его словам, он настоял на повторном анализе, после которого ребенка оставили под наблюдением. На следующее утро другой хирург направил мальчика на операцию.

«Она прошла успешно», - отметил отец.

Однако 31 октября у ребенка вновь заболел живот, и родители повторно приехали в больницу. Там дежурил хирург Канат Исмаил, с которым семья уже встречалась.

Отец утверждает, что врач встретил его с усмешкой и своим поведением дал понять, что может отказаться осматривать ребенка. Мужчина заявил, что пытался сдержаться, но между ними произошел конфликт.

В управлении здравоохранения Мангистауской области изложили другую версию. По информации ведомства, хирург провел необходимые обследования, не обнаружил показаний для экстренного вмешательства и объяснял родителям результаты, когда отец ребенка проявил агрессию.

Мужчина, как утверждают в больнице, пнул рабочий стол, схватил хирурга за шею, начал душить и толкнул к стене. Остановить его помогли находившиеся рядом люди.

«Я видел этого ребенка всего около 15 минут». Что ответил хирург

Пострадавший врач Канат Исмаил, имеющий более 20 лет хирургического стажа, отверг обвинения в том, что своевременно не выявил аппендицит.

В интервью блогеру Азамату Сарсенбаеву он рассказал, что 19 октября мальчик поступил в приемное отделение в 16:51, незадолго до окончания его смены.

«Меня обвиняют в том, что я не диагностировал аппендицит, хотя этого ребёнка я видел всего около 15 минут», - заявил хирург.

По словам медика, он назначил обследования и передал пациента следующей дежурной бригаде.

«Я назначил соответствующее обследование и передал ребёнка другой смене. Больше я его не видел и дальнейшим лечением не занимался», - пояснил Канат Исмаил.

Врач отрицает и утверждения о своем участии в последующей операции.

Говоря о событиях 31 октября, хирург сообщил, что обследования мальчика провели примерно за полчаса.

«За 30 минут мы всё провели: анализы, рентген. Когда я уже собирался объяснить ситуацию отцу, рассказать, что ребёнку ранее сделали операцию и что причиной его состояния могут быть другие заболевания, не обязательно хирургического профиля, он набросился на меня», - рассказал медик.

Он подчеркнул, что не конфликтовал с мужчиной и не провоцировал его.

По словам хирурга, боли в животе у детей далеко не всегда означают аппендицит и необходимость операции.

«Бывают случаи, когда из двадцати пациентов один-два действительно нуждаются в операции. Нельзя же всех подряд брать на операционный стол», - объяснил врач.

Нападение серьезно отразилось на его эмоциональном состоянии.

«Очень горько осознавать, что твой труд и знания одним ударом перечёркивают. Мы здесь работаем днём и ночью, порой сутками. Детей много, все болеют, и мы стараемся каждому помочь. Но после такого негативного отношения уже руки опускаются. Как после этого работать и смотреть людям в глаза?», - поделился Канат Исмаил.

Несмотря на произошедшее, хирург вернулся к работе.

Что установила проверка больницы

Управление здравоохранения Мангистауской области изучило записи камер видеонаблюдения.

По данным ведомства, нарушений медицинской этики и деонтологии в действиях хирурга не выявлено. Проверка не установила и поведения врача, которое могло спровоцировать конфликт.

В облздраве подтвердили, что 19 октября ребенку провели лапароскопическую диагностическую аппендэктомию.

При этом, по официальным сведениям, 22 октября мать по собственному желанию отказалась от продолжения стационарного лечения. При повторном обращении 25 октября родители вновь отказались от лечения. В медицинской документации имеется письменная расписка матери об отсутствии претензий к персоналу.

Одна из очевидиц происшествия рассказала в социальных сетях, что ее супруг и другие посетители пытались разнять участников конфликта.

«Я против любого насилия, тем более в медицинском учреждении, куда люди приходят за помощью», - написала женщина.

Выводы внутренней проверки больницы не означают завершения уголовного расследования. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать правоохранительные органы.

Что грозит отцу ребенка

После нападения сотрудники больницы вызвали полицию, а хирург подал заявление.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили возбуждение уголовного дела. По последней опубликованной информации, подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

С 7 марта 2026 года в Казахстане действует отдельная уголовная ответственность за угрозы и насилие в отношении медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении либо в связи с исполнением профессиональных обязанностей.

Статья 380-3 Уголовного кодекса предусматривает несколько видов наказания.

За угрозу насилием предусмотрены штраф от 200 до 500 месячных расчетных показателей, исправительные или общественные работы, ограничение либо лишение свободы сроком до двух лет.

За насилие, не опасное для жизни или здоровья, предусмотрены штраф от 500 до 1000 месячных расчетных показателей, исправительные или общественные работы, ограничение либо лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Если насилие представляло опасность для жизни или здоровья, наказание может составить от пяти до десяти лет лишения свободы. При предусмотренных законом отягчающих обстоятельствах максимальный срок достигает 12 лет.

По какой части статьи квалифицированы действия отца ребенка, пока не сообщается.

Как подчеркнула министр здравоохранения, окончательную оценку произошедшему должны дать компетентные органы. При этом возможные нарушения со стороны медицинского персонала и действия родителей будут рассматриваться с учетом установленных обстоятельств.