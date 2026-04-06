Все участники нападения на сотрудников полиции 3 апреля в Атырауской области задержаны и арестованы, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, по факту применения насилия в отношении представителей власти возбуждено уголовное дело.

Кроме того, виновные привлечены к административной ответственности.

В полиции подчеркнули, что любые противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов будут строго пресекаться.

«Любые попытки давления, сопротивления и тем более насилия в отношении сотрудников полиции будут жестко пресекаться. Ответственность наступит в полном объеме. Никто не уйдет от наказания. Закон един для всех», - заявили в ведомстве.

Напомним, 3 апреля около 22:00 в Макатском районе Атырауской области произошёл конфликт. Прибывшие на место сотрудники полиции подверглись нападению со стороны группы граждан, в результате чего двое правоохранителей получили травмы.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Костанае. Утром 28 марта в микрорайоне Береке сотрудник полиции, находясь вне службы и сопровождая своих малолетних детей, сделал замечание группе мужчин за нарушение общественного порядка. В ответ мужчины применили к нему физическую силу. Позже их личности были установлены, и они были задержаны. Пострадавший полицейский был госпитализирован, его дети не пострадали. В настоящее время фигуранты дела находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.