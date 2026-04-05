Двое полицейских пострадали во время конфликта в Атырауской области

Во время разбирательства группа граждан проявила агрессию.

Вчера 2026, 14:15
Фото: Polisia.kz

В Макатском районе Атырауской области произошёл конфликт, в ходе которого пострадали сотрудники полиции. По факту применения насилия в отношении представителей власти начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции региона, инцидент произошёл 3 апреля около 22:00. Сотрудники правоохранительных органов прибыли для пресечения противоправной ситуации.

По данным полиции, во время разбирательства группа граждан проявила агрессию и применила физическую силу в отношении полицейских. В результате двое сотрудников получили травмы.

Все участники инцидента установлены. В отношении них принимаются процессуальные меры.

Любые противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов являются серьёзным нарушением закона и влекут ответственность, предусмотренную законодательством, - напомнили в ДП. 

