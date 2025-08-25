В Костанае суд вынес обвинительный приговор в отношении группы лиц, организовавших онлайн-продажу наркотиков через мессенджер Telegram, передает BAQ.KZ.

Следствием установлено, что наркосбытчики действовали под брендом "Thс Seller". С помощью этого ресурса наркотики приобрели более 2 тысяч клиентов, а общий оборот незаконного бизнеса превысил 100 млн тенге. Для обналичивания доходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов).

В ходе обысков у фигурантов изъято более 30 килограммов марихуаны и гашиша.

Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Кроме того, конфискованы два автомобиля, приобретённые на преступные доходы.

Приговор пока не вступил в законную силу.