  • 25 Августа, 10:30
Как понять, что ребёнок готов к школе: советы педагога-психолога
Один человек погиб, четверо ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке
На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
ДТП со школьным автобусом в США: пострадал 21 человек
На Солнце зафиксирована сильная вспышка
ДТП с автобусом в Нью-Йорке: погибли пять человек
Мощный взрыв прогремел на заводе по производству ГСМ в Луизиане
Туриста из Бельгии 5 часов спускали с перевала в горах Алматы
Расследование начато в отношении "Казахтелекома"
Бизнесмен-мошенник обманул инвесторов на 270 млн тенге
Две компании держат в руках почти весь рынок топлива в Казахстане
Полиция начнёт отслеживать все поездки казахстанцев
Новые размеры пенсий казахстанцев назвали в Минтруда
Уроки личной безопасности вернут в школы Казахстана
Астану ожидают массовые отключения света

Наркобизнес через Telegram на 100 млн тенге ликвидирован в Костанае

Организаторы получили 8 лет.

Сегодня, 10:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот из видео Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16
72
Фото: скриншот из видео

В Костанае суд вынес обвинительный приговор в отношении группы лиц, организовавших онлайн-продажу наркотиков через мессенджер Telegram, передает BAQ.KZ.

Следствием установлено, что наркосбытчики действовали под брендом "Thс Seller". С помощью этого ресурса наркотики приобрели более 2 тысяч клиентов, а общий оборот незаконного бизнеса превысил 100 млн тенге. Для обналичивания доходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов).

В ходе обысков у фигурантов изъято более 30 килограммов марихуаны и гашиша.

Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Кроме того, конфискованы два автомобиля, приобретённые на преступные доходы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Самое читаемое

Наверх