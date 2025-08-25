Наркобизнес через Telegram на 100 млн тенге ликвидирован в Костанае
Организаторы получили 8 лет.
Сегодня, 10:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:16Сегодня, 10:16
72Фото: скриншот из видео
В Костанае суд вынес обвинительный приговор в отношении группы лиц, организовавших онлайн-продажу наркотиков через мессенджер Telegram, передает BAQ.KZ.
Следствием установлено, что наркосбытчики действовали под брендом "Thс Seller". С помощью этого ресурса наркотики приобрели более 2 тысяч клиентов, а общий оборот незаконного бизнеса превысил 100 млн тенге. Для обналичивания доходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов).
В ходе обысков у фигурантов изъято более 30 килограммов марихуаны и гашиша.
Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Кроме того, конфискованы два автомобиля, приобретённые на преступные доходы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Вода в подвалах, плесень в квартирах: дома в Костанае "посыпались" спустя год после застройки
- В Уральске полицейские предотвратили перевод 1,3 млн тенге мошенникам
- На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
- В Туркестане 6-месячный ребенок упал из окна и погиб
- В Турции микроавтобус со школьниками врезался в грузовик: двое погибших, десять раненых