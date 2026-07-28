Наркоплантацию с десятками кустов конопли обнаружили на частном участке в Алматы
Полицейские изъяли 33 растения и высушенное вещество растительного происхождения.
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В Алматы сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили на территории частного домовладения десятки кустов конопли. Незаконное выращивание наркосодержащих растений выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
В рамках зарегистрированного уголовного дела полицейские совместно со следственно-оперативной группой провели неотложные следственные действия. На территории одного из частных домовладений правоохранители обнаружили и изъяли 17 культивируемых кустов конопли, еще 16 растений, высаженных в цветочные горшки, а также высушенное вещество растительного происхождения.
Хозяйка дома пояснила, что растения выращивал ее супруг для личного употребления. По ее словам, мужчина скончался в прошлом году. Данную версию полицейские проверят в рамках расследования.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Назначены необходимые экспертизы, а изъятые растения и вещества направлены на судебно-химическое исследование.
Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по результатам расследования и экспертиз.
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