Наркоплантацию с десятками кустов конопли обнаружили на частном участке в Алматы

В Алматы сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили на территории частного домовладения десятки кустов конопли. Незаконное выращивание наркосодержащих растений выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В рамках зарегистрированного уголовного дела полицейские совместно со следственно-оперативной группой провели неотложные следственные действия. На территории одного из частных домовладений правоохранители обнаружили и изъяли 17 культивируемых кустов конопли, еще 16 растений, высаженных в цветочные горшки, а также высушенное вещество растительного происхождения.

Хозяйка дома пояснила, что растения выращивал ее супруг для личного употребления. По ее словам, мужчина скончался в прошлом году. Данную версию полицейские проверят в рамках расследования.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Назначены необходимые экспертизы, а изъятые растения и вещества направлены на судебно-химическое исследование.

Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по результатам расследования и экспертиз.