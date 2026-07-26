Три автомобиля столкнулись на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на трассе Алматы — Усть-Каменогорск в области Жетысу. В результате аварии есть пострадавшие, сообщает Azattyq Rýhy со ссылкой на департамент полиции региона.

ДТП произошло 26 июля на 474-м километре автодороги. По предварительной информации, водитель Kia Sportage выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Highlander. После этого произошло столкновение с Lexus, который двигался в попутном направлении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели МЧС и бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, при этом точное число травмированных пока устанавливается.

По факту аварии полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.