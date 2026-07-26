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Три автомобиля столкнулись на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд Kia Sportage на встречную полосу.

26 Июля 2026, 21:02
АВТОР
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Скриншот видео 26 Июля 2026, 21:02
26 Июля 2026, 21:02
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Фото: Скриншот видео

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на трассе Алматы — Усть-Каменогорск в области Жетысу. В результате аварии есть пострадавшие, сообщает Azattyq Rýhy со ссылкой на департамент полиции региона.

ДТП произошло 26 июля на 474-м километре автодороги. По предварительной информации, водитель Kia Sportage выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Highlander. После этого произошло столкновение с Lexus, который двигался в попутном направлении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели МЧС и бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, при этом точное число травмированных пока устанавливается.

По факту аварии полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

 
 
 
 
 
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Адыл Бейсенбаев (@taldykorganec_kolesa) 分享的帖子

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